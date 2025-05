Torino, Biraghi: "Anche noi abbiamo bisogno di punti, a Lecce per vincere la partita"

Il difensore granata Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter: "Abbiamo cercato di fare il massimo di quello che potevamo fare contro una squadra che, a livello generale, è sopra di noi. E' un peccato aver preso gol forse sull'unico tiro del primo tempo e quando vai sotto con loro è difficile ribaltarla. Nel secondo tempo hanno fatto il 2-0 e diventa difficile".

Cosa poteva fare il Toro di più?

"Nell'arco della mia esperienza posso dire che quando incontri squadre così forti per batterle devi fare la partita perfetta tu e che loro abbiano defezioni loro".

Il diluvio ha fatto perdere ritmo e riferimenti?

"Pioveva sia per noi che per loro. C'è stato un momento in cui era difficile giocare perché non si vedeva niente e il campo era allagato. Ma c'erano le stesse condizioni per entrambe".

La gara di Cacciamani?

"Sono ragazzi che si stanno allenando con noi da tempo e se hanno avuto l'opportunità di esordire è perché se lo sono meritato. Devono continuare a lavorare e prendere esempio dai più grandi".

A Lecce contro una squadra che ha bisogno di fare punti.

"Anche noi abbiamo bisogno di punti perché è un po' che non ne facciamo. Andremo a Lecce per vincere la partita".