Torino, Bonazzoli bloccato dall'abbondanza del Parma: adesso dovrà conquistare Nicola

Federico Bonazzoli alla fine è rimasto al Torino. L'attaccante che sembrava a un passo dall'addio ai granata, dopo il no al Crotone, non ha concretizzato il suo approdo al Parma, altro club interessato nelle ultime ore di calciomercato. Alla fine però, l'abbondanza dei Ducali, che accoglieranno anche Pellè di rientro in Italia dopo la Cina, ha bloccato tutto. Carli non è riuscito a piazzare né Inglese, né Cornelius, ed ecco che Bonazzoli è rimasto col cerino in mano. Adesso dovrà provare a farsi notare da Nicola, che ha fatto acquistare Sanabria e che, al fianco di Belotti, ha rilanciato Belotti. A riportarlo è Tuttosport.