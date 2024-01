TMW Torino, buone nuove dal Filadelfia: Vlasic e Sanabria in gruppo e recuperati per il Napoli

vedi letture

Buone nuove per il Torino nel primo allenamento del 2024 agli ordini di mister Ivan Juric. Le ultime in arrivo da casa granata, infatti, parlano di un rientro in gruppo sia per Nikola Vlasic che per Antonio Sanabria.

Entrambi hanno superato i rispettivi acciacchi accusati negli ultimi giorni del 2023 e nella giornata di oggi hanno regolarmente lavorato col resto della squadra. La loro presenza alla ripresa contro il Napoli, quindi, non sembra essere in dubbio.