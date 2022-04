Torino, Buongiorno: "Sotto la guida di Juric sono cresciuto tantissimo. Felice del mio percorso"

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il successo ottenuto con lo Spezia: "Peccato per il gol subito alla fine, ma è stata una partita ben giocata dalla squadra, siamo molto contenti del risultato e di come è arrivato. È importantissimo aver ritrovato la vittoria in casa, ci permette di continuare a lavorare bene".

Quanto sei cresciuto sotto la guida di Juric?

"Credo di essere cresciuto parecchio, sia a livello fisico che di lettura della partita. Sono molto contento di questo percorso che sto facendo".

L'obiettivo da raggiungere?

"Finire il campionato con più punti possibili, cercheremo di vincere tutte le partite. Le prossime gare saranno difficili, noi le approcceremo con la solita concentrazione e determinazione".