Torino, buoni segnali da Sirigu: ha recuperato e può esserci mercoledì col Milan

Salvatore Sirigu dovrebbe essere a disposizione di mister Nicola per il prossimo match di campionato il programma mercoledì sera a San Siro contro il Milan. Il portiere del Torino ha rimediato una contusione nell'ultimo match di campionato, ma non sembra nulla di grave e se anche dalla rifinitura di domani arriveranno risposte confortanti sarà della partita.

Non ci sarà invece (per squalifica) Nicolas Nkoulou, che oggi insieme a Murru ha effettuato terapie ed è al lavoro per recuperare per sabato contro lo Spezia. Lavoro di scarico per chi ha giocato nel fine-settimana, differenziato per Izzo e Milinkovic-Savic.