Torino, Cairo: "Incontrerò Nicola a fine stagione. Stiamo parlando con Belotti"

Urbano Cairo, intervenuto a Radio24 dopo le polemiche post Lazio-Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni ripartendo dal rapporto con Ciro Immobile: "Sono molto affezionato a lui è mi è dispiaciuto come è andato via da Torino. È come se fossi un amante tradito, è stato un mio pupillo. Gli faccio tre volte in bocca al lupo e spero che segni moltissimo in Nazionale, magari al fianco di Belotti". Poi sul tecnico Nicola e il suo futuro: "La rincorsa di Nicola è stata bellissima. Ha ridato motivazioni ed entusiasmo al Torino. Adesso concluderemo la stagione e poi ci incontreremo per parlare". Parlando invece del futuro di Belotti: "Il nostro ds Vagnati sta già parlando col suo agente, e poi lo farò anche io. Dobbiamo capire ciò che vuole lui e ciò che vogliamo noi". I programmi in vista della prossima stagione: "Non è il momento di fare proclami, dobbiamo fare tutte le scelte giuste e poi lavorare per gli innesti che servono per ricominciare con grande energia. Lo meritano tutti, a cominciare dai tifosi che ci sono mancati tantissimo".