Torino, Coco: "Non ci sono alibi, quando indossi questa maglia devi dare tutto"

Nel prepartita di Torino-Parma ai microfoni di DAZN è intervenuto il difensore granata Saul Coco: "Oggi è la partita più importante perché è la più vicina, fondamentale per noi e vogliamo portare a casa i tre punti. La spinta come giocatori dobbiamo averla dentro, quando indossi questa maglia devi dare sempre il cento per cento, non ci sono alibi. Dobbiamo portare questo spirito di squadra in campo".