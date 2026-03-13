Torino, Coco avvisa i suoi: "Dobbiamo concedere pochi cross e palle inattive a Pellegrino"
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Saul Coco, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni: "In casa è importante essere forti e prendere tre punti che contano. Ci aspetta un match importante".
Su come si ferma Pellegrino: "Pellegrino è un grande attaccante, ha una struttura fisica imponente. Vince tanti duelli ed è forte. Dovremo essere concentrati per concedere pochi cross e poche palle inattive".
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