Torino, Coco avvisa i suoi: "Dobbiamo concedere pochi cross e palle inattive a Pellegrino"

Saul Coco, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni: "In casa è importante essere forti e prendere tre punti che contano. Ci aspetta un match importante".

Su come si ferma Pellegrino: "Pellegrino è un grande attaccante, ha una struttura fisica imponente. Vince tanti duelli ed è forte. Dovremo essere concentrati per concedere pochi cross e poche palle inattive".