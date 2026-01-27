Ufficiale Torino, c'è il rinnovo di Saul Coco: sarà granata fino al giugno 2029

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto del centrale Saul Coco, che si lega ai granata fino al 2029: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña fino al 30 giugno 2029. Coco è nato il 9 febbraio 1999 ad Arrecife, in Spagna. Ha mosso i primi passi nel calcio nei vivai di Las Palmas, Orientación Marítima ed Espanyol. Nell’agosto del 2018 è approdato in prestito all’Horta, per poi fare ritorno al Las Palmas, con cui ha debuttato in Seconda Divisione nel marzo 2021.

Nel campionato 2022-23, con 36 presenze e una rete all’attivo, ha avuto un ruolo importante nel raggiungimento del secondo posto, risultato che ha permesso al club delle Canarie di conquistare la promozione nella Liga. L’anno seguente, terminato con la permanenza nella massima serie, ha totalizzato 30 presenze in campionato, una in Coppa del Re e un gol su calcio di punizione, premiato come gol del mese in Liga. Al Toro dal luglio 2024, con i granata ha totalizzato 56 presenze e segnato 3 gol tra campionato e Coppa Italia.

Il difensore spagnolo, che ha scelto di giocare per la nazionale d'origine della sua famiglia, dall'esordio nel 2017 ad oggi, ha totalizzato 32 presenze e 4 gol con la Guinea Equatoriale, prendendo anche parte alle ultime tre edizioni della Coppa d'Africa. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".