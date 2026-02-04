Torino, Coco: "Se facciamo una partita di squadra, troveremo le nostre opportunità"
Il difensore del Torino Saul Coco ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro l’Inter valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.
Sensazioni?
"Sappiamo che loro sono una squadra forte. Non sarà facile, ma se facciamo una partita di squadra troveremo le nostre opportunità".
Avete già battuto una big, superando agli ottavi la Roma?
"Questa deve essere la strada, abbiamo fatto una partita di squadra. Siamo stati sempre in partita, veniamo qui per fare il nostro e dopo si vedrà".
