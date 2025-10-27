Torino, col Genoa rimonta riuscita dopo oltre un anno. Baroni: “Al 45’ ho ribaltato tutti”

Con il 2-1 contro il Genoa, il Torino ha superato una serie di tabù in un colpo solo che duravano da troppo tempo: i granata hanno trovato due vittorie di fila che mancavano da febbraio-marzo scorso, ha esultato per due volte consecutivamente allo stadio Olimpico Grande Torino (non accadeva da marzo) ed è riuscito a completare una rimonta come non succedeva dal 25 agosto del 2024. I tre punti contro il Grifone permettono finalmente di guardare la classifica in maniera diversa, anche se Marco Baroni preferisce non pensarci: “Io non la guardo, la osserveremo alla fine” dichiara il tecnico, con la sua squadra che è tornata a bussare per la parte sinistra. Di certo, però, il suo Toro potrebbe essere vicinissimo alla svolta: “Sta a noi dimostrare con i fatti che è iniziato un nuovo campionato” spiega l’allenatore, anche se gli episodi stanno cominciando a girare in un certo modo. Contro il Genoa, almeno, i granata hanno saputo meritarsi un pizzico di fortuna: l’autogol di Sabelli, la rete al 90' di un difensore (Maripan) e i miracoli di Paleari in extremis ne sono l’emblema.

Tutto questo, però, arriva soltanto se lo cerchi, e c’è un retroscena raccontato dallo stesso Baroni. “Nell’intervallo ho dovuto ribaltare la squadra, eravamo mosci e prevedibili - dichiara il tecnico dopo i primi 45 minuti chiusi in svantaggio e con il Genoa che ha avuto anche le occasioni per raddoppiare - e la squadra è stata brava a reagire con questa veemenza: dobbiamo giocare sempre con energia e pathos”. Ora ci sarà la settimana dei tre turni, mercoledì è fissata la trasferta di Bologna e poi domenica si torna al Grande Torino contro il Pisa, saranno le ultime tappe prima del derby contro la Juventus di sabato 8 novembre. “Il derby è sempre la partita e ci si pensa tutti i giorni, ma io sono abituato a guardare solo alla prossima e abbiamo il Bologna - commenta Baroni sul calendario - per me non c’è domani dopo quella gara: preferisco affrontarne una per volta, ho sempre fatto così e non cambio di certo ora”. E, nel frattempo, si gode un Toro che continua a mandare segnali di crescita non solo tecnico-tattici, ma anche e soprattutto di personalità e solidità.