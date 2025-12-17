Il Torino piomba su Kofler: duello con il Cagliari per il difensore del Sudtirol

Raphael Kofler sta disputando una stagione positiva con il Sudtirol, malgrado sia ancora molto giovane. Il classe 2005 ha bisogno di tempo per emergere e maturare, però è già protagonista con l'Italia Under 20 e la Serie A sta cominciando a osservarlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari aveva fatto di tutto per acquistarlo in estate e ora ci sono nuovi club che hanno intenzione di tentare l'offensiva a gennaio. Nelle ultime settimane, oltre a società belghe e tedesche, si è fatto avanti il Torino.

Il suo contratto scadrà nel 2028 e l'ingaggio è abbordabile, motivo per cui c'è da scommettere che i sardi e i granata diano vita a un duello nella sessione di trasferimenti invernale. Nella sua carriera vanta 61 presenze con la maglia del Sudtirol e 2 gol, oltre a un gettone con l'Italia Under 19 e 6 apparizioni con l'Under 20, con cui ha segnato pure una rete.

Dopo l'addio di Vagnati, in casa Torino stanno cercando di riorganizzarsi e programmare il mercato con Petrachi, che però deve necessariamente fare in fretta. Il tempo a disposizione non è molto, ma le idee sembrano essere chiare. Puntare su giovani provenienti da categorie inferiori è sempre stata una cosa che piace all'attuale ds.