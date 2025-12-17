Il Torino con Petrachi cerca un difensore: nel mirino Carboni. E il Monza pensa a Ilkhan

Il Torino, con il nuovo ds Gianluca Petrachi, è alla ricerca di un difensore e sta sondando il mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, piace Luca Marianucci, che potrebbe essere ceduto in prestito dal Napoli, dato che sta trovando poco spazio in Campania, ma viene osservato con attenzione pure Andrea Carboni. I dialoghi con il Monza sono ripresi e si è parlato pure di Emirhan Ilkhan, che è finito nel mirino dei brianzoli: l'obiettivo dei biancorossi è quello di riuscire ad averlo in prestito con obbligo di riscatto condizionato all'eventuale promozione.

Prima servirà sicuramente che il centrocampista rinnovi il suo contratto con i granata, dato che l'attuale scade il 30 giugno. Il prolungamento non sembra essere un problema, con i piemontesi che hanno già un'opzione fino al 2027. La trattativa che riguarda Carboni è in una fase interlocutoria, ma i buoni rapporti tra Petrachi e Burdisso potrebbero facilitarne la riuscita.

Il Torino ha necessità però di fargli spazio per inserirlo nella lista dei 25 over 22 iscrivibili alla Serie A e potrebbe cedere un giocatore: Biraghi, Aboukhlal e Ngonge non sono certi di restare. Carboni in questa stagione con il Monza è sceso in campo 13 volte, segnando un gol e fornendo un assist.