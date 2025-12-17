Bologna, futuro in bilico per Fabbian e Dominguez: a giorni l'incontro con gli agenti

Il campo come giudice e il mercato come possibile conseguenza. In casa Bologna le prossime settimane serviranno anche a chiarire il destino di Giovanni Fabbian e Benjamín Domínguez, due profili sui quali il club continua a credere ma che, finora, non hanno trovato lo spazio immaginato a inizio stagione. Un tema che riguarda soprattutto l’esterno argentino, meno impiegato rispetto al centrocampista italiano, comunque presente con una certa continuità.

La fiducia tecnica non è mai mancata: in estate il club aveva respinto gli interessamenti, convinto del loro potenziale. Adesso, però, il rendimento altalenante e la concorrenza interna hanno acceso qualche riflessione. La domanda è semplice: ha più senso trattenerli a tutti i costi o favorire una soluzione che garantisca minutaggio e crescita? La risposta non è ancora scritta.

Come riferito dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni la dirigenza farà il punto insieme a Vincenzo Italiano, il cui parere sarà determinante, e con gli agenti dei due calciatori. Saranno ascoltate anche le volontà dei diretti interessati, pronti a valutare eventuali proposte qualora arrivassero garanzie di impiego superiore. In quel caso, il dialogo sarebbe franco: nessuno vuole giocatori scontenti, pur sapendo che un allenatore non può promettere presenze fisse.

Le variabili non mancano. In estate Fabbian era stato sondato da Fiorentina, Torino e soprattutto dalla Lazio, mentre Domínguez era stato vicino alla Roma, affare poi saltato per la formula proposta. Ora le sirene tornano a sentirsi: la linea è chiara, si valuterà tutto. Prestazioni, intenzioni e condizioni dovranno combaciare. Solo allora si deciderà se continuare insieme o cambiare strada.