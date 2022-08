Torino, col Milan si riparla di Pobega. Pronto contatto con la Fiorentina per due giocatori

Il Torino sarà una delle squadre più attive in questi ultimi giorni di mercato. Oltre all'operazione Praet, secondo Tuttosport, i granata chiuderanno anche per un centrocampista di ruolo ed in tal senso sono stati riavviati i contatti col Milan per riprendere Tommaso Pobega: l'ultima parola spetterà a Pioli, con i rossoneri che nel caso chiederebbero una cifra fra i 12 ed i 15 milioni di euro per il suo cartellino.

Possibile asse con la Fiorentina

Le alternative però non mancano. Il Torino infatti, spiega il quotidiano, all'inizio della prossima settimana avrà un contatto diretto con la Fiorentina per parlare di due giocatori: il primo e preferito è Szymon Zurkowski, l'altro è un ex come Marco Benassi.