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Torino, Comert è arrivato in città: nelle prossime ore visite mediche e firma

Torino, Comert è arrivato in città: nelle prossime ore visite mediche e firma TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 17:16Serie A

In attesa di Pietro Comuzzo, il Torino accoglie un nuovo rinforzo per la propria difesa. In questi minuti è infatti sbarcato in città Eray Comert, centrale svizzero classe '98 che arriva in granata da svincolato.

Reduce da un'esperienza di 4 anni e mezzo al Valencia, Comert svolgerà in queste ore le visite mediche di rito prima di firmare nelle prossime il nuovo contratto che lo legherà alla società di Urbano Cairo.

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Fonte Emanuele Pastorella
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