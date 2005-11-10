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Torino, Comert è arrivato in città: nelle prossime ore visite mediche e firma
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In attesa di Pietro Comuzzo, il Torino accoglie un nuovo rinforzo per la propria difesa. In questi minuti è infatti sbarcato in città Eray Comert, centrale svizzero classe '98 che arriva in granata da svincolato.
Reduce da un'esperienza di 4 anni e mezzo al Valencia, Comert svolgerà in queste ore le visite mediche di rito prima di firmare nelle prossime il nuovo contratto che lo legherà alla società di Urbano Cairo.
Fonte Emanuele Pastorella
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