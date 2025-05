Torino, concorrenza per Bella-Kotchap: richiamo dalla Germania per il classe 2002

vedi letture

Stagione da film horror quella del Southampton, ultimo in Premier League con la miseria di 12 punti e da tempo retrocesso aritmeticamente in Championship. Una caduta che inevitabilmente porterà a numerose cessioni, con diversi giocatori pronti a lasciare i Saints per accasarsi altrove. Tra questi figura sicuramente Armel Bella-Kotchap, difensore classe 2001.

Sul centrale nato in Francia ma di origini tedesche ha messo gli occhi da tempo il Torino, ma le alternative di certo non mancano. Dalla Germania, infatti, si vocifera che anche il Borussia Mönchengladbach sia pronto a puntare su di lui per la prossima stagione. Un'ipotesi gradita, come ammesso dallo stesso calciatore in un'intervista rilasciata a Sky Deustchland: "Un ritorno nella Bundesliga è certamente un'opzione valida per me. La gente lì sa di cosa sono capace. La Bundesliga è una destinazione molto attraente".

Per Bella-Kotchap sarebbe un ritorno in Germania. Dopo aver mosso i primi passi nel MSV Duisburg, nel 2017 passa al Bochum dove completa la sua formazione giovanile e colleziona poi 74 presenze in prima squadra. Nel 2022 comincia l'avventura in Inghilterra con il Southampton, intervallata da un anno in prestito al PSV. In questa stagione ha collezionato appena 5 presenze con i Saints, tra Premier e Carabao Cup.