Torino, concorrenza per Messias. Piacciono Hancko e Biuk

Deve accelerare il Torino se non vuole correre il rischio di perdere Junior Messias. Secondo quanto emerso su Sportitalia, infatti, il trequartista del Crotone rappresenterebbe una priorità per Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia, in procinto di passare alla Fiorentina, inserirebbe il giocatore come priorità assoluta nella propria lista della spesa. Peraltro i granata sono alle prese con ulteriori giri di consultazione che coinvolgono nomi fin qui fuori dai radar del mercato. Secondo quanto raccontato dall'edizione in edicola di Tuttosport, il Direttore Sportivo Vagnati avrebbe infatti identificato in Berisha un'alternativa valida per i pali da affiancare a Milinkovic Savic dopo l'addio a Sirigu. Infine vengono fatti i nomi di Stipe Biuk esterno mancino dell'Hajduk Spalato e di David Hancko difensore centrale classe 1997 attualmente in forza allo Sparta Praga.