TMW Torino, cori e contestazione nell’allenamento: Ilkhan va ko, Vlasic verso il recupero

Un sabato mattina con i tifosi, così il Torino ha deciso di aprire le porte dello stadio Olimpico Grande Torino: al Filadelfia ci sono lavori in corso sul manto erboso, Duvan Zapata e compagni si sono spostati nell’impianto che ospita le gare ufficiali della squadra.

Tremila persone, cori e contestazione. All'impianto e all’appuntamento, si sono presentate circa tremila persone che hanno sostenuto la squadra riservando cori soprattutto per il tecnico Paolo Vanoli mentre è proseguita la contestazione al presidente Urbano Cairo. La partitella a tempo e campo ridotti con la Primavera di Tufano si è conclusa dopo un’ora con il risultato finale di 3-1 per la prima squadra: a segno Bianay Balcot, Zapata e Karamoh, mentre tra i torelli ha accorciato le distanze Franzoni. Al test ha partecipato anche Gineitis, il quale si sta avvicinando a grandi passi verso il rientro a disposizione. Durante la partitella, però, si è fermato Ilkhan, uscito per un problema al ginocchio: il turco non rientra nei piani di Vanoli, ma aveva dei discorsi di mercato aperti per un trasferimento in patria.

Non hanno preso parte al test, oltre ovviamente agli undici nazionali in giro per il mondo, Adams e Linetty, i quali hanno lavorato al Filadelfia con un programma ad hoc. Sempre ai box anche Schuurs e Vlasic, con il croato però che si avvicina al ritorno tra i disponibili.