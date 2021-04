Torino, corsa salvezza e arbitro lotta Champions

Sfida decisiva per due. Il match tra Torino e Napoli erge i granata ad una sorta di arbitri della lotta Champions, perlomeno in vista delle gare ancora da disputarsi. Oltre alla questione primaria, ovvero la lotta salvezza che vede i ragazzi di Nicola pienamente coinvolto vista la risalita del Cagliari ed il contestuale crollo del Benevento, i granata avranno la possibilità di decidere gran parte delle ambizioni di prender parte alla massima competizione europea delle candidate di alta classifica. Oltre al match di stasera contro il Napoli, il calendario prevede le sfide contro Milan e Lazio da qui al termine della stagione. Intanto la gara contro la squadra di Gattuso potrebbe avere dei risvolti particolarmente rilevanti, senza grosse novità di formazione ad eccezione dei rientranti Singo e Sirigu dal primo minuto. Per novanta minuti ad altissima tensione, ed una sfida decisiva per due.