Torino-Cremonese 4-1 dcr, le pagelle: Carnesecchi saracinesca, Belotti si fa male

TORINO-CREMONESE 4-1 d.c.r.

TORINO

Milinkovic-Savic 6,5 - Quasi mai chiamato in causa nel corso dei 120' di gioco, spalanca la strada ai granata parando il calcio di rigore a Ciofani ad inizio serie.

Djidji 6 - Un avvio abbastanza complicato per il 26 granata, che col passare dei minuti è però riuscito a ritrovare un po' di fiducia meritandosi la sufficienza.

Buongiorno 5,5 - In grande difficoltà ad inizio partita, fa molta fatica ad adattarsi. Ai supplementari sciupa una buona occasione da gol sbagliando un colpo di testa da distanza ravvicinata.

Rodriguez 6 - Il difensore svizzero viene ammonito dopo 20' ma riesce a "dimenticarsi" del cartellino giallo e a giocare con tranquillità nella sua zona. Lascia il campo tra gli applausi del pubblico (Dal 106' Izzo s.v.)

Singo 6 - Ha tanta voglia di fare, oltre ad una gran velocità che fa di lui un giocatore molto ostico sulla corsia esterna, ma non basta per lasciare il segno (Dall'83' Vojvoda 6 - Il kosovaro cerca in tutti i modi di incidere sul match: si vede spesso sulla corsia, riuscendo anche a mettersi in proprio in diverse circostanze)

Mandragora 5,5 - Fallisce un calcio di rigore sul finire dei supplementari: nella lotteria dei penalty, si ripresenta dal dischetto e questa volta spiazza Carnesecchi. Una partita ricca di alti e bassi da parte sua.

Lukic 5 - Fatica notevolmente a muoversi nel reparto offensivo. Sporca ulteriormente la sua prova sbagliando clamorosamente da distanza ravvicinata al minuto 54 su un pallone svirgolato da Okoli (Dall'82' Rincon 6 - Si vede poco nei minuti che gli vengono concessi da Juric)

Aina 6,5 - Fischiato dal primo all'ultimo minuto, si ritrova a giocare in un clima decisamente ostico. Sbaglia anche l'impossibile fino ad un certo punto della gara, ma si accende alla fine procurandosi prima il rigore (poi sbagliato da Mandragora) e poi occupandosi della realizzazione decisiva per il passaggio del turno.

Linetty 5 - Praticamente mai in partita: fa davvero poco, la sua presenza passa quasi inosservata (Dall'83' Segre 5,5 - Sciupa una buona occasione per andare a segno dalla distanza. Non è stata una serata impeccabile)

Pjaca 5 - Tante difficoltà per l'ex Juventus: il croato stecca malamente all'esordio stagionale con la maglia del Torino. Servirà un'inversione di tendenza già dalla prossima partita (Dal 74' Verdi 5,5 - "Beccato" dal suo pubblico fin dall'ingresso in campo, segna dal dischetto la rete del 2-0)

Belotti 5 - Troppo solo in avanti, tocca una manciata di palloni senza mai rendersi pericoloso. Al 32' si procura una distorsione alla caviglia destra in un contrasto con Bartolomei e poco dopo si vede costretto ad alzare bandiera bianca: la stagione del "Gallo" comincia nel peggiore dei modi (Dal 40' Rauti 5,5 - Entrato a freddo, l'ex Palermo ha bisogno di qualche minuto di troppo per ambientarsi. Si presenta ai calci di rigore e spiazza Carnesecchi)

All. Juric 5 - C'è ancora tanto, tantissimo da migliorare in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie A. Non è stato un esordio da sogno sulla panchina granata, visto che sono serviti i calci di rigore per accedere al turno successivo di Coppa Italia: tantissimi errori individuali, la squadra appare in grande difficoltà fin dall'inizio.

CREMONESE

Carnesecchi 8 - Una saracinesca, si conferma come uno dei migliori portieri italiani in circolazione: tantissime parate salva-risultato, non ha sbagliato nulla nei 120' riuscendo a trascinare la contesa ai calci di rigore. Qui, nella serie dagli undici metri, non riesce a ripetere quanto di buono fatto in precedenza.

Sernicola 6,5 - Dà una grossa mano in fase difensiva: corre tantissimo tanto da vedersi costretto ad uscire prima del preivsto a causa dei crampi (Dal 91' Fiordaliso 6 - Si perde in un bicchier d'acqua abboccando al dribbling tentato da Aina, ma per sua fortuna Mandragora fallisce il penalty. Per il resto, si è ben comportato)

Ravanelli 6,5 - Una grande prova al centro della retroguardia grigiorossa: molto bene sulle palle alte, bravo a chiudere gli spazi ai riferimenti offensivi granata.

Okoli 6,5 - Bella serata anche per l'ex calciatore della Spal, sempre attento e ben posizionato nella sua zona di competenza.

Valeri 6 - Non può spingere sulla corsia mancina, ma si disimpegna a dovere sia in difesa sia in avanti con qualche conclusione insidiosa verso lo specchio della porta (Dall'83' Deli 6 - L'ex Foggia contribuisce a dare freschezza alla manovra grigiorossa)

Valzania 6,5 - Gioca una partita assolutamente sufficiente in mezzo al campo, lanciando un segnale a Pecchia in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie B (Dal 66' Crescenzi 6 - Prova di sostanza, riesce a sgasare sull'esterno andando via spesso e volentieri ai suoi diretti marcatori)

Castagnetti 5,5 - Autore di una prestazione solida e concreta nei 120', fallisce il calcio di rigore che avrebbe tenuto a galla la Cremonese: la sua ingenuità dal dischetto è costata carissima alla squadra.

Bartolomei 6,5 - Bene a centrocampo, suo malgrado si rende protagonista del contrasto che ha portato alla distorsione alla caviglia del "Gallo" Belotti (Dall'83' Ciofani 5 - Non tira mai in porta e sbaglia il rigore che apre la serie per la Cremonese: non è serata, ci sarà tempo per rimediare)

Baez 5,5 - Si fa espellere ingenuamente per doppia ammonizione, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica fin dalle prime fasi del secondo tempo regolamentare. Fino a quel momento era stato tra i migliori.

Zanimacchia 5,5 - Qualche inserimento degno di nota ma nulla di più, se non quel sacrificio che ha contraddistinto in positivo tutti i calciatori schierati questa sera da Pecchia (Dal 71' Vido 7 - Si presenta sul dischetto e decide di battere Milinkovic-Savic con il cucchiaio: basta questo per spiegare il voto. Il coraggio non gli manca!)

Strizzolo 5,5 - Si muove fino allo sfinimento in fase di non possesso ma non trova mai lo spunto per calciare in porta (Dal 71' Nardi 5,5 - Uno dei meno brillanti tra i subentrati della Cremonese, fa fatica ad entrare in clima partita: sente troppo la pressione)

All. Pecchia 6,5 - La Cremonese gioca una grande partita. Nonostante la sconfitta, sono arrivati ottimi segnali in vista del campionato per la squadra grigiorossa, che potrà certamente ritagliarsi grandi soddisfazioni in Serie B: non era affatto semplice riuscire a tenere testa per 120' ad una formazione di Serie A, a maggior ragione con l'uomo in meno.