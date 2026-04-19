Torino, D’Aversa alza l’asticella: “Un pari a Cremona mi dispiacerebbe”

In casa Torino è vietato accontentarsi, Roberto D’Aversa lo ha detto molto chiaramente. “In questo momento vedo un Torino da corsa, sta viaggiando a una media punti importante e mi spiacerebbe anche solo pareggiare perché vorrebbe dire rallentare la corsa - ha spiegato alla vigilia della gara allo Zini - e dobbiamo andare a Cremona con la volontà di fare risultato pieno”. Di difficoltà, poi, ce ne sono tante: “Loro stanno lottando per non retrocedere e quindi affronteranno la partita con la massima determinazione e impegno per fare punti contro di noi - ha dichiarato il tecnico granata sulla formazione guidata da Marco Giampaolo - noi dovremo essere altrettanto bravi a farci trovare pronti sia sotto l’aspetto tecnico sia soprattutto dell’atteggiamento: siamo il Torino e abbiamo il dovere di andare in campo e cercare di dimostrare il nostro valore”.

Intanto, non è ancora tempo di parlare di futuro: l’allenatore lo ribadisce ancora una volta, anche adesso che la salvezza è praticamente assicurata. "Non mi piace commentare le parole del presidente e nemmeno quelle del direttore sportivo, ma vanno solo ascoltate - la risposta sui possibili colloqui nelle prossime settimane in vista di un’eventuale conferma oltre il termine di questa stagione - adesso sto pensando a tutto tranne che alla mia situazione: in questo momento mi dedico solo al percorso con i miei ragazzi, quando sono arrivato erano in una situazione e magari adesso ne stanno uscendo”. Il prossimo passo sarà la Cremonese, D’Aversa cerca il tris di vittorie consecutive che manca dai tempi di Walter Mazzarri. “I ragazzi hanno un motivo in più e così possono scrivere una pagina importante - ha dichiarato sul tabù dei tre successi di fila - dobbiamo fare sì di ricevere amore e stima da parte dei tifosi e possiamo farlo solo attraverso i risultati: questo è un aspetto importante perché nella nostra visione ci deve essere di fare il meglio possibile”.