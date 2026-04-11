Torino, D'Aversa e i primi messaggi a Cairo: "Voglio aprire i discorsi sul futuro"

La dirigenza granata sta ancora facendo le sue valutazioni, Roberto D’Aversa ha invece ben chiaro dove si vede in futuro. “La società mi ha scelto ragionando su un discorso di tre mesi, ma nella mia volontà c'è quella di aprire un discorso con il club” il messaggio mandato dal tecnico a tutto il Toro. L’obiettivo salvezza è stato virtualmente raggiunto, ora manca ancora un mese e mezzo al termine della stagione ma è proprio adesso che si gettano le basi per il domani granata. E D’Aversa, intanto, pensa al Verona: in caso di vittoria farebbe il tris casalingo nelle sue prime tre panchine interne alla guida del Toro, l’ultimo a riuscirci è stato Mazzarri nel 2018. “E’ il secondo match ball per l’obiettivo, abbiamo superato lo step della vittoria fuori casa e ora c’è più convinzione, entusiasmo e consapevolezza - ha aggiunto in vista della gara di oggi pomeriggio - e abbiamo il dovere di cercare di vincere: lo impone questa maglia, vogliamo raggiungere quel primo obiettivo perché se lo meritano club, tifosi e ragazzi per ciò che mi stanno dimostrando”.

Resta qualche rammarico per la stagione che poteva essere e non è stata: “Non posso parlare di ciò che è successo, quel che posso dire è che questa squadra ha valori importanti e non si può sapere perché non sia riuscita a esprimerli prima del mio arrivo - la riflessione di D’Aversa sulla strada piena di buche e di passaggi a vuoto di Vlasic e compagni - ma con è stato fatto un percorso importante: non era scontato, sono arrivato dopo una sconfitta per 3-0 e con la zona retrocessione molto vicina”. Per la gara delle 15 contro il Verona, il tecnico lancerà la coppia Adams-Simeone e per la mediana si tiene in caldo anche l’opzione Casadei, possibile nel caso in cui decidesse di rinunciare a Prati e Ilkhan per piazzare Gineitis in regia. Infine, era inevitabile rivolgere un pensiero alla famiglia Pistis: “Non possiamo immaginare come ci si possa sentire quando si perde un figlio di 8 anni: voglio mostrare vicinanza da parte mia, della squadra e del club al papà e alla mamma di Ismael” il pensiero di D’Aversa per la famiglia del baby calciatore granata scomparso in un tragico incidente stradale nel giorno di Pasqua.