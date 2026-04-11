Torino, D'Aversa fa bene anche a Simeone: 4 gol in 6 gare. Dietro a Lukaku per un record

È cambiata la musica al Torino con Roberto D'Aversa e l'attacco ne giova. Infatti, nelle sei partite sotto la gestione del tecnico di 50 anni Giovanni Simone e compagni hanno rifilato 12 reti. Praticamente due gol a gara. Mettendo in difficoltà, nonostante le due sconfitte incassate, big come Napoli e Milan in lotta per il secondo posto.

Volendo soffermarsi sul 'Cholito', i numeri sono dalla sua parte. Tuttavia, con D'Aversa è rinato. Prima dell'addio di Baroni l'ultima rete segnata risaliva a inizio gennaio con il Verona, poi la nomina del nuovo allenatore granata a fine febbraio ha cambiato tutto: digiuno spezzato e 4 gol in 6 partite, tre dei quali nelle ultime tre partite casalinghe. Ripetendosi proprio contro gli scaligeri oggi nel confronto all'Olimpico Grande Torino.

Di più. Giovanni Simeone ha segnato cinque gol casalinghi con cinque squadre in Serie A (Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona e Torino): nelle ultime 10 stagioni, tra i calciatori dei migliori cinque campionati europei solo Romelu Lukaku (6) ha toccato questo record con più club.