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Torino, D’Aversa ha risolto un primo problema: ora gli attaccanti fanno gol

Torino, D’Aversa ha risolto un primo problema: ora gli attaccanti fanno golTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30Serie A
Emanuele Pastorella

Ci sono tanti miglioramenti nel nuovo Torino targato Roberto D’Aversa. Il più tangibile è legato ai risultati, la classifica lo dimostra: con sei punti conquistati in tre giornate, i granata si sono allontanati dalla zona retrocessione e ora intravedono per davvero la salvezza, complice anche un continuo crollo della Cremonese che ha nove punti di ritardo rispetto a Vlasic e compagni, con Cagliari, Fiorentina e Lecce a dividere il Toro dalla zona B. E poi, oltre a una fase difensiva che sta tornando più solida con tre reti al passivo, c’è un attacco che sta dando i risultati sperati e attesi durante la scorsa estate. Segnano i centrocampisti, come Casadei marcatore (seppur inutile) a Napoli e Ilkhan che si è preso la paternità del momentaneo 2-1 al Parma, e soprattutto sono tornati protagonisti gli attaccanti.

I trascinatori sono diventati Simeone e Zapata: il Cholito si sta confermando, il colombiano si sta ritrovando. Entrambi sono andati in gol insieme nelle ultime due partite casalinghe, che sono anche state le due vittorie ottenute da D’Aversa in queste prime settimane sotto la Mole. I segnali più importanti sono arrivati specialmente dal colombiano, che fino all’arrivo del nuovo tecnico aveva timbrato soltanto una volta, a inizio dicembre, contro il Milan. Adesso, invece, anche la sua condizione psico-fisica è migliorata sensibilmente, con un ruolo da protagonista e non più da panchinaro pronto ad entrare nel momento del bisogno. Tutta la squadra ne ha risentito in maniera positiva, il dato è abbastanza eloquente: con Baroni il Toro aveva una media di 0,96 gol a partita, con D’Aversa è stato più che raddoppiato passando a 2,33. Sono passate soltanto tre partite, il prossimo passo sarà confermarsi a questi livelli. Prima della pausa, però, ci sarà un impegno proibitivo: il Toro andrà a far visita a San Siro al Milan di Massimiliano Allegri, i rossoneri sono la miglior difesa del torneo con 21 gol subite in 29 giornate. Ma i granata vogliono provarci, anche perché con il +9 sulla zona B non hanno nemmeno l’assillo della classifica.

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