Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, D'Aversa: "Obiettivo raggiunto, ora fuori l'orgoglio per fare sempre meglio"

Torino, D'Aversa: "Obiettivo raggiunto, ora fuori l'orgoglio per fare sempre meglio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:43Serie A
Emanuele Pastorella
Premi F5 per aggiornare la diretta

17.15 - Il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Verona, valida per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 17.28 - Comincia la conferenza stampa di D'Aversa

La salvezza adesso c'è? Possiamo rilassarci un attimo?
"No no, rilassarci no...Nel primo tempo la squadra era contratta, forse l'ho caricata troppo io perché era troppo importante. Nella ripresa siamo andati meglio contro un Verona all'ultima spiaggia. Era una giornata molto calda, abbiamo sofferto nel finale perché quando ci annullato il gol di Adams abbiamo subito il contraccolpo. Ma siamo stati bravi nella gestione. La salvezza non è matematica, ma sapevamo che con una vittoria avremmo messo da parte il primo obiettivo. Ai ragazzi l'ho già detto, in passato non si erano espressi così e loro sanno perché. E' solo merito loro se sono usciti da una situazione non semplice. Ora serve l'orgoglio di fare il meglio possibile, ci godiamo questo obiettivo raggiunto e lavoreremo con più entusiasmo e serenità"

Come ha visto Pedersen?
"Un'ottima gara così come Obrador. Gli avversari avevano messo quattro punte e sono entrati giocatori che con me avevano zero minuti. C'è sempre tempo per crescere, l'importante è rendersi sempre disponibili. Ora non dobbiamo sentirci appagati, dobbiamo migliorare tanti aspetti come nella gestione palla: serve più personalità perché le qualità ci sono"

Casadei sta completando il suo percorso?
"Per lui non era semplice oggi, partiva dall'inizio dopo due mesi. Faccio una battuta: in realtà ha iniziato nel secondo tempo...Ma era normale che dovesse ritrovare il ritmo gara, lo abbiamo spostato da destra a sinistra e ha risolto la partita. Lui ti fa uscire dalla pressione avversaria e sa fare gol, un centrocampista come lui deve arrabbiarsi se con un nuovo tecnico gioca solo dopo due mesi. E' un ragazzo giovane, ha il tempo per crescere e consacrarsi"

Come mai ha rifiutato l'offerta di Sogliano?
"Assolutamente nulla. Quando c'è stato un incontro, il Verona ha fatto risultati...Non c'è stato un declino. Mi dispiace per il Verona che è un club importante, mi auguro che se dovesse finire male tornasse subito in A: una storia per essere nella massima serie"

Ha una media di due punti a gara: cosa c'è dentro?
"Sicuramente non voli pindarici...Oggi era uno scontro salvezza, ragionare su una media Champions non deve farci sentire appagati. Siamo legati ai risultati, basta poco per rovinare le cose belle o magari per uscire da situazioni drammatiche. Ai ragazzi ho ricordato quando sono arrivati, tutti erano sotto un treno e non era semplice uscirne: deve far capire che ci sono valori importanti e vengono fuori se si lavora sempre al massimo. E serve l'ambizione: Vlasic, Simeone, Adams e tanti altri devono avere l'ambizione di riportare il Toro dove è giusto che stia. Facciamo sport per lavoro, quando siamo piccoli viviamo per arrivare a questi momenti. Dobbiamo ritenerci fortunati. Dedico la vittoria alla famiglia di Ismael: ho tre figli, non oso immaginare cosa si provi a perdere un figlio di 8 anni..."

Tre di fila in casa alle prime tre, c'era riuscito solo Mazzarri negli ultimi vent'anni: come ha riconquistato questo stadio? Anche in questa situazione ambientale...
"Ho affrontato il Toro tante volte, quando c'erano difficoltà il pubblico spingeva per superarle. L'obiettivo è fare il meglio possibile affinché i giocatori rendano orgogliosi i propri tifosi. Può cambiare il discorso su questa situazione: più che fare risultati e onorare la maglia, non possiamo fare. L'importanza dei tifosi la conosciamo, io non seguo i social ma c'è un seguito enorme. Quando rientro a Pescara ci sono tanti tifosi del Toro...Poi non entro nel merito di certe scelte"

Lei vorrebbe aprire un ciclo: c'è la possibilità di creare nuove forme di orgoglio anche nei giocatori che non vogliono rimanere?
"All'epoca ho accettato questo contratto, poi con il lavoro si può cambiare idea. Non valuto giocatori in prestito o in scadenza, io guardo come si allenano: Maripan è in scadenza, ma per come si allena...E così anche Biraghi. Io valuto solo il campo, non ho retropensieri. Nei convocati non c'era un giocatore non per problemi fisici, ma voglio rispetto per tifosi e club. Ad oggi, non faccio distinzioni: poi quando vedo che non c'è l'orgoglio di non voler raggiungere l'obiettivo comune, bisogna mettersi al servizio della squadra. E noi stiamo ragionando da squadra"

Ore 17.43 - Termina la conferenza stampa di D'Aversa

Articoli correlati
Torino, D'Aversa fa bene anche a Simeone: 4 gol in 6 gare. Dietro a Lukaku per un... Torino, D'Aversa fa bene anche a Simeone: 4 gol in 6 gare. Dietro a Lukaku per un record
Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle... Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle 18
Torino, Ismajli: "D'Aversa ci ha cambiato in tutto. Il gol del Verona? Era fallo... Torino, Ismajli: "D'Aversa ci ha cambiato in tutto. Il gol del Verona? Era fallo su di me"
Altre notizie Serie A
Lecce, Di Francesco sul Bologna: "Cerca di isolare gli esterni, hanno tante soluzioni"... Lecce, Di Francesco sul Bologna: "Cerca di isolare gli esterni, hanno tante soluzioni"
Zaniolo di prepotenza per Atta e autogol di Bartesaghi: Udinese avanti sul campo... Zaniolo di prepotenza per Atta e autogol di Bartesaghi: Udinese avanti sul campo del Milan
Lotta salvezza, Cremonese in un vicolo: Lecce e Fiorentina, tocca a voi. Cagliari... Lotta salvezza, Cremonese in un vicolo: Lecce e Fiorentina, tocca a voi. Cagliari a +6
Cagliari, Zé Pedro: "Contento per l'assist, ma questa è una vittoria di gruppo" Live TMWCagliari, Zé Pedro: "Contento per l'assist, ma questa è una vittoria di gruppo"
Juve e Milan su Lewandowski, l'agente avvistato a Barcellona per valutare il rinnovo... Juve e Milan su Lewandowski, l'agente avvistato a Barcellona per valutare il rinnovo
Cagliari-Cremonese, Baschirotto: "La salvezza? Io ci credo fino alla fine" Live TMWCagliari-Cremonese, Baschirotto: "La salvezza? Io ci credo fino alla fine"
Torino, D'Aversa fa bene anche a Simeone: 4 gol in 6 gare. Dietro a Lukaku per un... Torino, D'Aversa fa bene anche a Simeone: 4 gol in 6 gare. Dietro a Lukaku per un record
Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle... Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle 18
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: scatto salvezza del Torino, il Cagliari sorpassa la Fiorentina
Immagine top news n.2 Roma, c'è lesione al flessore per Pellegrini: potrebbe stare fuori circa un mese
Immagine top news n.3 De Laurentiis: "In Figc serve uno che si interfacci col Governo. Uefa e Fifa mentono sui soldi"
Immagine top news n.4 Pio Esposito e l'errore dal dischetto a Zenica: "Ho faticato a metabolizzare. Ero sotto terra"
Immagine top news n.5 Lewandowski riflette sul futuro. Milan e Juventus ci sono, a patto che si abbassi l'ingaggio
Immagine top news n.6 Il 'patto' di Fabregas: non vuole perdersi la prima stagione europea del Como
Immagine top news n.7 La Juventus pensa solo all’Atalanta: Spalletti studia il sostituto di McKennie
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lotta salvezza, Cremonese in un vicolo: Lecce e Fiorentina, tocca a voi. Cagliari a +6
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Zé Pedro: "Contento per l'assist, ma questa è una vittoria di gruppo"
Immagine news Serie A n.3 Juve e Milan su Lewandowski, l'agente avvistato a Barcellona per valutare il rinnovo
Immagine news Serie A n.4 Cagliari-Cremonese, Baschirotto: "La salvezza? Io ci credo fino alla fine"
Immagine news Serie A n.5 Torino, D'Aversa fa bene anche a Simeone: 4 gol in 6 gare. Dietro a Lukaku per un record
Immagine news Serie A n.6 Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle 18
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Lombardo: "Nella ripresa siamo stati un'altra squadra. Non abbiamo fatto nulla"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Cole: "Primo tempo molto positivo, ma non puoi vincere se non concretizzi"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: "Pari giusto. Contro il Catanzaro faremo partita importante"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 34ª giornata: dopo i primi 45', è di 0-0 il risultato tra Avellino e Catanzaro
Immagine news Serie B n.5 L'Entella frena la corsa della capolista. Con il primo gol in Serie B del catalano Guiu
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Sampdoria 1-2, le pagelle: decisivi i cambi di Lombardo, Insigne troppo nervoso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati della 36ª giornata: soli pari nel Girone B, nell'A cade l'Union Brescia
Immagine news Serie C n.2 Ternana verso il baratro? Bandecchi accusa: "Vogliono incolparmi di potenziale liquidazione del club"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: sorride la Virtus Verona, pari del Brescia. Ok Pianese
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, Braglia: "Col Ravenna serve fare risultato". E il pareggio potrebbe non bastare
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Bonaiti: "Abbiamo fatto il nostro e aspettiamo gli altri risultati. E sul gol..."
Immagine news Serie C n.6 Benevento in Serie B, la gioia di Floro Flores: "Un’emozione così è indescrivibile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…