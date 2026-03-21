Torino, D'Aversa: "Vlasic in marcatura su Modric? Potrebbe esserci qualcun altro"
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Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida sul campo del Milan: "L'unico pensiero è stato sfruttare il potenziale di questa squadra che non meritava la classifica che aveva, sicuramente vedo maggior convinzione".
Perché Zapata con Simeone in attacco?
"Il Milan é portato a fare la partita, Zapata attacca la profondità meglio degli altri e questa settimana ha lavorato benissimo: è uno di quei giocatori che da quando sono arrivato è cresciuto molto".
Vlasic dovrà anche schermare Modric?
"Vediamo, sotto l'aspetto tattico potrebbe esserci qualcun altro a lavorare su di lui".
Potremo vedere il Torino di Napoli?
"Vedremo in campo".
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