Torino, D'Aversa: "Vlasic in marcatura su Modric? Potrebbe esserci qualcun altro"

Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida sul campo del Milan: "L'unico pensiero è stato sfruttare il potenziale di questa squadra che non meritava la classifica che aveva, sicuramente vedo maggior convinzione".

Perché Zapata con Simeone in attacco?

"Il Milan é portato a fare la partita, Zapata attacca la profondità meglio degli altri e questa settimana ha lavorato benissimo: è uno di quei giocatori che da quando sono arrivato è cresciuto molto".

Vlasic dovrà anche schermare Modric?

"Vediamo, sotto l'aspetto tattico potrebbe esserci qualcun altro a lavorare su di lui".

Potremo vedere il Torino di Napoli?

"Vedremo in campo".