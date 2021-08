Torino, distanza economica per lo scambio Lyanco-Becao. Tre le alternative per la difesa

Oltre a Pobega per il centrocampo il Torino è all'opera per mettere a disposizione di Ivan Juric un nuovo difensore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport rimane in piedi l'ipotesi di uno scambio con l'Udinese fra Lyanco e Becao anche se ci sono ancora da superare delle diversità fra gli ingaggi dei due calciatori.

Le altre piste portano, invece, a Samuel Gigot del CSKA Mosca, Sebastian Walukiewicz del Cagliari ed Eray Ervin Comert del Basilea.