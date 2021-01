Torino, domani nuovo incontro per Mandragora: Juventus pronta al via libera

vedi letture

E' previsto per domani l'incontro tra il Torino e l'entourage di Mandragora per provare a chiudere l'acquisto del centrocampista attualmente all'Udinese ma di proprietà della Juventus. La Vecchia Signora non si opporrebbe a tale destinazione e sarebbe pronta anche a dare il via libera a un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. I granata spingono e il giocatore li ha messi in cima alle preferenze rispetto anche ai sondaggi di Parma, Fiorentina e Cagliari. Davide Nicola lo ha già allenato a Crotone e a Udine, altro motivo che alimenta l'entusiasmo del calciatore. A riportarlo è Tuttosport.