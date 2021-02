Torino, doppio aiuto dalla Juve: Mandragora e Rugani i nomi caldi

vedi letture

Dopo un mese contraddistinto da voci incontrollate e trattative prima abbozzate, poi approfondite ed alla fine venute meno, il Torino è arrivato allo snodo fondamentale del suo mercato. I nomi più caldi arrivano direttamente dal mercato italiano, con Mandragora che ha vinto il rush finale con Lerager. Oggi sarà giorno di visite per il centrocampista dell’Udinese che dopo avere ottenuto l’ok della Juventus è pronto a vestire la maglia del Torino in prestito con obbligo di riscatto. L’altra possibilità è quella legata a Rugani, per il quale resta vigile anche il Parma. In attesa della risposta di Cairo l’aiuto per Nicola potrebbe arrivare proprio dai concittadini.