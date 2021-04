Torino, due ballottaggi esterni in vista del Bologna

Solo due ballottaggi avvicinano il Torino alla sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, e sono legati alle corsie esterne: sulla destra potrebbe tornare a prendersi un posto nell’undici titolare Singo, largamente favorito sul pari ruolo Vojovoda, mentre sull’altro versante è Ansaldi favorito nella corsa con Murru per partire dal primo minuto. Per il resto non sono previste grosse rivoluzioni, con la conferma praticamente certa di Simone Verdi nel ruolo di mezz’ala che ha restituito efficacia alle sue qualità e con il reparto avanzato composto da Sanabria e dall’inamovibile Belotti. Soltanto panchina per Simone Zaza, pronto a subentrare in corsa per essere incisivo e decisivo come nell’ultimo turno di campionato.