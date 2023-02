Torino e il mancato arrivo di Hien: l'agente e il difensore hanno detto no alla proposta di ingaggio

Focus di Tuttosport sul mercato del Torino e in particolare sul mancato arrivo di uno degli obiettivi del club granata, il difensore Isak Hien. Ieri all’ora di pranzo Cairo è tornato a incontrare l’agente del calciatore per cercare di convincerlo ad accettare un ingaggio da un milione netto più premi, ma ancora una volta Blash Hosseini ha alzato le barricate: in assenza di un’offerta super (1,5 milioni netti, più del doppio di quanto Hien guadagna oggi) - continua Tuttosport - la preferenza dell’agente e del nazionale svedese, da agosto al Verona, è ancora una volta andata allo status quo: con l’idea di aprire poi al mercato della Premier, in estate, con il magnete di ingaggi ben più elevati.