Torino, è un Vanja tutto nuovo: così vuole riprendersi la sua Serbia

Il Toro è la squadra rivelazione di queste prime tre giornate di campionato, ma all’interno dei granata ci sono diverse sorprese. Coco ha saputo subito prendersi in mano la difesa ed è diventato un idolo tra prestazioni offerte e gol-vittoria a Venezia, Ilic sembra tutto un altro giocatore rispetto ai tempi di Juric, Adams pecca ancora in concretezza ma ha già fatto intravedere di poter essere la spalla perfetta per Zapata. Nessuno dei granata più brillanti di questi primi 270 minuti di campionato, però, arriva al livello di Vanja Milinkovic-Savic, l’uomo ad essersi preso giustamente e meritatamente la scena del nuovo Toro di Vanoli. Ha messo le mani sui tre punti contro l’Atalanta parando il rigore a Pasalic a tempo ormai scaduto, si è superato in Laguna su Nicolussi Caviglia andando a togliere un pallone diretto all’incrocio dei pali: finalmente ha iniziato a parare, è il commento più utilizzato sui social dopo più di un passaggio a vuoto nell’era Juric nonostante i 18 clean-sheet durante la stagione 2023-2024

Il serbo è stato confermato anche da Paolo Vanoli come portiere titolare e indiscusso: il mercato, infatti, è andato ancora in questa direzione, con la rivoluzione nel pacchetto da Gemello-Popa a Paleari-Donnarumma che non ha portato un profilo che possa fare concorrenza al classe 1997. E Vanja, anche con il nuovo preparatore Marco Zuccher, ha aumentato quella personalità che già aveva, aggiungendo però la tecnica e la sicurezza sulle quali doveva ancora lavorare. “Ho sempre pensato che avesse grandi potenzialità, ora può e deve crescere ancora” continua a ripetere l’allenatore del Toro a proposito dell’estremo difensore. E Milinkovic-Savic, adesso, ha anche la spinta in più delle motivazioni: l’obiettivo è riconquistarsi la nazionale persa durante l’estate. Rajkovic ha messo la freccia e lo ha superato nelle gerarchie già agli Europei, poi uscirono le voci di una rissa al pub tra il granata e un tifoso che lo criticava e ora è rimasto fuori dalla lista del ct Stojkovic. Un motivo in più per Vanja per provare a trascinare il Toro più in alto possibile.