Torino, emergenza condivisa in vista di un Derby ad alta tensione

L’emergenza è la parola chiave del Derby della Mole in programma per la giornata di sabato. Le difficoltà di formazione sono di fatto condivise dalla Juventus ed anche dal Torino, con i bianconeri in apprensione per il ritorno dei nazionali che sono già costati la disponibilità di Bonucci, ed i granata che sono invece rassegnati da qualche giorno a presentarsi ad un appuntamento tanto importante con una formazione largamente rimaneggiata. L’ottimismo di inizio settimana rispetto al recupero di Nkoulou non ha ancora dato seguito concreto ad un ritorno con il gruppo, mentre Singo continua il suo programma di terapie che lo terrà fuori dal rettangolo verde ancora per qualche settimana.

Ad una situazione oggettivamente già complicata si è poi aggiunta la sindrome influenzale che ha accusato Ansaldi, costringendolo a saltare l’ultima sessione di allenamento. Insomma, nuove preoccupazioni oltre a quelle di classifica, condivise con l’avversario, che predispongono una vigilia davvero infuocata.