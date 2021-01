Torino, evoluzioni per la punta e il centrocampista

In casa Torino le evoluzioni del mercato suggeriscono cambiamenti praticamente all’ordine del giorno. E così, dopo gli incontri con l’agente dell’obiettivo quasi dichiarato Kouamè, che sembravano poter precedere uno sviluppo positivo della trattativa con la Fiorentina, la scelta della società gigliata di riflettere sull’opportunità di privarsi o meno dell’attaccante sta portando in pole position altri profili. Su tutti quello di Lammers, di cui l’Atalanta non vuole privarsi se non a titolo temporaneo. Per la linea mediana le consultazioni procedono e coinvolgono nomi provenienti dall’estero come quello di Ciquinho del Benfica, ed altri avvezzi alla serie A come quello di Kurtic, anche se il Parma non è affatto convinto di farlo partire. Insomma valutazioni in corso, suscettibili di stravolgimenti, con la sola certezza che il Torino abbia tutte le intenzioni di intervenire.