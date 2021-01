Torino, Giampaolo: "Risultato negativo, non abbiamo più margine d'errore "

Il Torino non riesce a vincere neanche contro lo Spezia in dieci dall'ottavo minuto del primo tempo e deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima gioia stagionale tra le mura amiche. Una situazione, quella della squadra granata, sempre più complicata con il tecnico, Marco Giampaolo, che non cerca alibi: "E' un risultato negativo. La nostra caratteristica non è quella di fare la partita, noi siamo bravi a farla addosso agli altri. In superiorità numerica avremmo dovuto far qualcosa in più e siamo stati poco lucidi. Abbiamo provato a creare superiorità numerica nelle varie zone di campo, ma abbiamo avuto delle difficoltà. Non abbiamo avuto neanche un pizzico di buona sorte", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Crede ancora in questa squadra?

"Questo pareggio, sommato alla classifica, crea difficoltà. La squadra è migliorata rispetto all'inizio, oggi ci esprimiamo meglio rispetto a inizio campionato. Questo pareggio crea sconforto perchè questa era una partita che eravamo obbligati a vincere. Era la quinta in 13 giorni, ci arriviamo sempre corti, giochiamo una partita ogni 2 giorni e mezzo ma sono sempre partite approcciate in maniera non capillare. Se giudichiamo il risultato in funzione della classifica è ovvio che vediamo tutto nero".

Questa non è una squadra disegnata su di lei?

"E' una squadra fortissima nella contrapposizione, non siamo una squadra di palleggiatori. Ci siamo adeguati a queste caratteristiche, sappiamo giocare una partita di consistenza ma quando dobbiamo proporre qualcosa facciamo più fatica. Oggi siamo meno articolati rispetto a quello che era il pensiero iniziale".

Cosa non ha funzionato in questo Torino?

"Abbiamo delle difficoltà. Abbiamo avuto tanti problemi che stiamo cercando di risolvere mettendo insieme tante cose di campo ed extra campo. La classifica è questa, non abbiamo margini di errore, i bonus ce li siamo giocati tutti".

Cosa vorrà ottenere dal mercato di gennaio?

"Non ha senso parlare di mercato. Non mi interessa parlarne. La partita ce l'ho ben presente, lo Spezia rubava palla e ripartiva, noi ci siamo esposti a dei contropiedi e loro sono stati bravi. Non siamo stati lucidi nella scelta finale o nell'ultimo passaggio, questo ci può stare e può dipendere dal fatto che siamo arrivati con il fiato corto".