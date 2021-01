Torino, gioia Zaza: "Nicola ci ha caricato. Potevamo anche vincerla"

Grande protagonista della partita di Benevento, Simone Zaza allontana le voci di mercato ed esulta per la doppietta che consegna un punto preziosissimo ai granata. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky:

Quanto vale questo pareggio?

"Tantissimo. Non era assolutamente semplice rimontare due reti in casa di una squadra che rappresenta la rivelazione di questo girone d'andata e che, per buona parte della stagione, ha subito pochi gol. Siamo contenti perchè era fondamentale muovere la classifica, ora dobbiamo lavorare con entusiasmo per riscattarci e conquistare il nostro obiettivo come ci ha chiesto la società"

Cosa è cambiato da Giampaolo a Nicola?

"Sicuramente dispiace per mister Giampaolo. Quanto a Nicola, è ancora troppo presto per dare qualunque tipo di giudizio ma è un allenatore che stimo. Ci ha caricato tantissimo, l'ho conosciuto qualche anno fa ai tempi del Valencia e mi ha fatto da subito un'ottima impressione. Siamo a sua disposizione".

Due gol per allontanare le voci di mercato?

"Due gol per conquistare un punto importante. Non mi sono mai fatto condizionare dalle voci, sono a disposizione della squadra e voglio dare il mio contributo".

Sarà felice il presidente che ha sempre creduto in lei...

"Conoscendolo sarà rammaricato perchè, alla fine, avremmo anche potuto vincerla..."