Torino, Gollini pista concreta per la porta: l'Atalanta apre al prestito con obbligo

Nel corso dell'incontro di ieri tra Cairo e Ivan Juric, è intervenuto anche l'agente dell'allenatore Beppe Riso, procuratore tra gli altri anche di Pierluigi Gollini. Il portiere farà ritorno all'Atalanta dopo il prestito al Tottenham, ma chiuso da Musso cercherà una nuova sistemazione. Quella granata è una destinazione plausibile per il 27enne, anche perché la Dea non ha mai chiuso alla possibilità del prestito, purché si parli di un obbligo di riscatto da fissare a circa 10 milioni di euro. Il Toro vorrebbe anticipare le mosse visto che anche il Napoli ci ha fatto un pensierino nel caso in cui dovesse dire addio sia ad Ospina che a Meret. L'alternativa è Cragno che dopo la retrocessione del Cagliari cercherà una nuova squadra, però per lui servirebbe la formula dell'acquisto a titolo definitivo. Sotto osservazione anche Varela del Vitoria Guimaraes. A riportarlo è Tuttosport.