Torino, Gunter obiettivo numero uno: l'Hellas non vuole contropartite ma cash

Mercato del Torino in attesa di prendere il via. Per la difesa il nome sempre in auge è quello di Koray Gunter, centrale del Verona già allenato dal neo tecnico granata Ivan Juric. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club scaligero sarebbe disposto a cedere il giocatore soltanto in cambio di un'offerta in denaro e non di una contropartita tecnica.