Torino, i nomi per la difesa

Dopo l'uscita di Lyanco il Torino prosegue la ricerca di un difensore centrale. Le piste battute sono molteplici, e portano anche lontano dal nostro campionato pur mantenendo sempre valido ed attivo l'interesse nei confronti di Sebastian Walukiewicz del Cagliari. Dialoghi approfonditi sono in corso anche per quanto riguarda il profilo di Samuel Gigot dello Spartak Mosca, valutazione da 4 milioni di euro per il francese, e per l'ex obiettivo del Milan reduce da una difficile parte di stagione con la maglia del Liverpool Ozan Kabak. Quello che manca è l'accordo con lo Schalke dal punto di vista economico.