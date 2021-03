Torino, il Milan pronto a informarsi per Singo ma Cairo lo valuta 30 milioni

Nelle prossime settimane il Milan dovrà incontrare il Torino per parlare del futuro di Meité per cui servono 8 milioni di diritto di riscatto per poterlo trattenere in rossonero. Ma non solo. Le parti parleranno anche di Singo, giocatore che piace molto ai dirigenti milanisti ma che per i granata ha un valore molto alto, ovvero almeno 30 milioni di euro che nessuno è pronto a tirare fuori al momento. Magari potranno parlare anche di Belotti, nome che non tramonta e che, in caso di Serie B, potrebbe diventare una grande occasione. A riportarlo è Tuttosport.