Torino, il Napoli ha aperto alla cessione di Lobotka ma manca il sì del centrocampista

Il Napoli ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto di Lobotka al Torino, ma adesso i granata hanno bisogno di incassare il via libera del calciatore che pur non giocando in azzurro non ha ancora sciolto le riserve per raggiungere Giampaolo. L'idea di lottare per la salvezza non lo stuzzica di certo ed è per questo che ancora non ha dato l'ok alla trattativa e dunque al trasferimento. Le alternative portano ai nomi di Duncan della Fiorentina e di Kurtic del Parma. A riportarlo è Tuttosport.