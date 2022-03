Torino in modalità salvezza, ma Belotti non basta: in trasferta l'attacco è il peggiore d'Europa

vedi letture

Il Torino è entrato nella modalità salvezza. La partita di ieri a Bologna - terminata 0-0 - è stata piuttosto brutta ma il punto conquistato fa classifica, soprattutto per una squadra che finora in trasferta ha faticato molto.

Il peggior attacco. Quello di ieri - sottolinea Repubblica - è il decimo punto conquistato lontano dal Grande Torino, un andamento lento come quello del Genoa penultimo, mentre ha fatto peggio solo la Salernitana ultima (8 punti fuori casa). Per non parlare dei gol in trasferta: il Torino ne ha realizzati appena 7 in 13 partite ed è l’unica squadra a non essere ancora andata in doppia cifra, roba da record europeo, nei campionati che contano.