Torino in pressing su Orsolini. C'è anche un nome nuovo: Marvin Park del Real Madrid

vedi letture

Mentre continua nel pressing per Riccardo Orsolini (sul quale però la concorrenza certamente non manca), il Torino vaglia altri nomi per il calciomercato in entrata. L'ultimo, rivelato da Sky Sport, è quello di Marvin Park, centrocampista spagnolo classe 2000 noto perlopiù come Marvin il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid, dove ha giocato perlopiù con la Castilla, pur avendo già esordito in prima squadra con Zidane.