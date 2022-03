Torino, Juric amaro: "Subito il gol nel finale. Succede spesso, sprecate troppe partite"

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo il match pareggiato per 1-1 contro l'Inter.

Il Toro meritava di vincere?

"Il primo tempo l'abbiamo giocato molto bene, mentre nella ripresa abbiamo sofferto un po'. Ci siamo ripresi, non siamo riusciti a chiuderla e alla fine abbiamo preso gol come spesso succede".

Pobega ha giocato bene sulla trequarti.

"Dall'inizio dell'anno ci manca un giocatore che lega i reparti. Praet attacca più la profondità, mentre Pobega lega i reparti nelle due fasi e lo sta facendo bene. Abbiamo provato in allenamento e continueremo su questa strada".

Come sta andando la crescita di Lukic?

"Sul gol dovevamo ripartire subito e gestire la palla meglio. Lukic ha trovato la sua posizione in campo e sta facendo un campionato importante. A livello tecnico ci sono molti margini. Lo step è quello, ancora stiamo sbagliando tanti passaggi e ci stiamo lavorando tanto".

Quanto tempo vi manca per raggiungere squadre come la Lazio?

"Siamo lontani anni luce. Ho la sensazione di aver fatto molto bene con la società, ma anche di aver sprecato troppe partite. Ci manca delle volte la giusta furbizia, che ci avrebbe portato più punti. C'è tanto da lavorare per raggiungere certe squadre".

Cosa ne pensa del rigore?

"Ci sono state tante situazioni ultimamente dove siamo stati penalizzati. Questo è veramente inspiegabile. Se andavamo sul 2-0, poteva andare diversamente".