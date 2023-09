Torino: Juric cerca il vero Vlasic, a Salerno test importante per il croato

Continua ad esserci un pre e un post nell’avventura di Nikola Vlasic al Toro. Quell’evento così tranchant è il Mondiale, con il croato che concluse con un grandissimo terzo posto e il granata fu ancora protagonista in positivo. Il problema è che poi, da quando è rientrato dal Qatar, non si è più visto ai livelli precedenti. Già, perché come ha anche sottolineato lo stesso Ivan Juric in varie conferenze stampa, c’è un Vlasic pre e post Mondiale: l’anno scorso partì fortissimo, poi fece intravedere ancora qualcosina nell’ultimissima parte di stagione. Ora, però, l’ex West Ham non è ancora tornato quello visto appena sbarcato sotto la Mole, ma sembra ancora poco brillante.

In questa pausa per le nazionali ha giocato con la sua Croazia solo una mezz’oretta scarsa contro la Lettonia, mentre è rimasto in panchina contro l’Armenia. L’aspetto positivo è che ha confermato che la sostituzione chiesta nella sfida contro il Genoa non era stata per un infortunio grave, anzi adesso Vlasic si candida nuovamente per essere protagonista a Salerno. Juric punta molto su uno dei colpi dell’estate, per il quale sono serviti quasi 13 milioni di euro per strapparlo a titolo definitivo dal West Ham. Tocca al croato svoltare e tornare il primo visto sotto la Mole, mentre il tecnico sta pensando a come farlo esaltare. A Salerno, in ogni caso, partirà dal primo minuto con l’obiettivo di tornare il vero Vlasic.