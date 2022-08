Torino, Juric fa pace con Lukic e "scopre" Vlasic: contro la Lazio per il tris di vittorie

vedi letture

Prove di pace tra il Toro e Sasa Lukic dopo il caso della scorsa settimana, l'esclusione dai convocati per la partita di Monza dopo che il centrocampista serbo non si era presentato a un allenamento. “Ho parlato con il presidente e abbiamo preso questa decisione, domani (oggi, ndr) verrà con noi ma non sarà capitano”, annuncia il tecnico granata. Ci sono la schiarita e la delucidazione, dunque, anche se la fascia resterà sul braccio di Rodriguez. E bisognerà anche capire se Lukic tornerà titolare: “A Monza abbiamo fatto molto bene, mi è piaciuta la reazione della squadra a tutte le difficoltà ed è un aspetto del quale terrò conto, anche perché non devo mandare segnali di nessun tipo”, aggiunge Juric sulla formazione anti-Lazio. Sarà una prima prova di maturità, dopo i successi contro il Palermo e all'U-Power Stadium si va a caccia del tris di vittorie.

Ecco Vlasic

Sicuramente mancherà Miranchuk: “Starà fuori a lungo e sarà un’assenza pesante, non abbiamo altri giocatori con le sue caratteristiche” spiega Juric sul russo che si è procurato una lesione muscolare, ma scatterà l’ora di Vlasic: “Può essere titolare, anche perché non abbiamo tante altre soluzioni”. In difesa rientrerà Buongiorno tra Djidji e Rodriguez, quindi il debutto del neo arrivato Schuurs sembra rinviato, in porta Milinkovic-Savic viaggia verso la conferma: “Tra i pali siamo a posto così, Vanja ha fatto bene a Monza e giocherà lui”. Nessun cambio sugli esterni, avanti con Singo e Aina mentre le condizioni di Vojvoda sembrano in netto miglioramento.

Cosa manca sul mercato

Intanto, il mercato ha vissuto una netta accelerata: “Negli ultimi dieci giorni abbiamo fatto ciò che era nelle mie intenzioni – i complimenti di Juric al presidente Cairo e al direttore tecnico Vagnati – e siamo riusciti a mettere dentro gente nuova: non so se siamo più o meno forti dell’anno scorso, ora dovremo lavorare tanto e capire quanti margini di miglioramento hanno questi ragazzi”. Il Toro, però, è ancora incompleto: “Abbiamo bisogno di qualcosa in mezzo al campo, nella passata stagione c’erano Pobega e Mandragora e ci manca un po’ di fisicità – le ultime richieste dell’allenatore alla dirigenza – e anche in attacco vedremo se mettere qualcosa in più: tutte le squadre cambiano tanto a gara in corso e durante il campionato, ci servirebbero altre soluzioni nel reparto avanzato”.