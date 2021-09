Torino, Juric: "Il Venezia ha meritato il pari. Djidji è una bella scoperta"

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Venezia-Torino: "Partita tosta e dura. Loro si sono difesi bene e cercavano di ripartire. Noi abbiamo fatto una bella prestazione. L'episodio del rigore poi è stato decisivo. Potevamo fare qualche punto in più da inizio stagione a oggi".

Singo è il vostro uomo assist ormai

"Singo è giovane. Deve crescere, si applica tanto. Ha molte cose da migliorare ma sta crescendo bene".

Siete spesso andati in vantaggio ma non siete sempre riusciti a chiudere le partite

"Penso che siamo a inizio percorso. Facciamo già le cose bene, oggi avevamo anche tante assenze in avanti. Dobbiamo sicuramente migliorare ma siamo sulla buona strada. Vedo la voglia di fare bene nei ragazzi. Oggi il Venezia ha meritato il pareggio".

Cosa dice un allenatore a Djidji dopo due partite così?

" Per me è stata una grande sorpresa dal ritiro a oggi. Gli errori si fanno ma lui sta interpretando bene il ruolo. Mi piace come lavora. Deve migliorare ma ha la mia stima".