Torino, Juric: "Mezz'ora spettacolare, di assoluto dominio. Momento in cui non ci gira bene"

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l'Empoli per 2-2. "La squadra ha fatto una mezz'ora spettacolare, abbiamo fatto due gol e potevamo farne altri. C'era un assoluto dominio, poi c'è stata mancanza di comprensione e la partita è cambiata. Va bene, è un momento in cui non ci gira bene, meritavamo di più".