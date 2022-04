Torino, l'analisi di Berisha: "Non abbiamo fatto un gran calcio, ma abbiamo dato qualcosa in più"

Grande protagonista del successo del suo Torino sul campo della Salernitana con due parate pregevoli, Etrit Berisha è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Di seguito le sue dichiarazioni.

La fiducia di Juric ti sta facendo crescere?

"Mi sento importante, per il mister e per la squadra. Per noi era fondamentale vincere, quindi siamo contenti".

Era importante vincere per ritrovarvi.

"Sì: non abbiamo fatto un gran calcio, non abbiamo creato molto, ma abbiamo adottato un atteggiamento diverso. Ognuno di noi voleva fare qualcosa in più. Se ci credi fino alla fine porti a casa la vittoria".

Dove volete finire questo campionato?

"Non lo so, è troppo presto. Siamo a metà classifica, è importane crescere partita dopo partita. Abbiamo già dimostrato di poter fare grandi cose: ora ci concentriamo sulla prossima partita, vogliamo vincere".

La senti la competizione con Milinkovic-Savic?

"C'è in ogni squadra, io cerco di fare del mio meglio, poi decide il mister chi gioca".

La prossima vorresti però giocarla titolare?

"Speriamo".